«مكافحة الأمراض»: 995 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 3 حالات وشفاء 617 شخصا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (227).

واستلم المركز، عدد (4116) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (93) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (730) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (52) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (370) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (300) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (138) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (168) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (3) عينات، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3121) عينة سالبة، عدد (995) عينة موجبة (624 جديدة + 371 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 312 حالة جديدة

عدد 132 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 44 حالة جديدة

3.العجيلات

عدد 51 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

4.زلطن

عدد 7 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

5.سواني بن ادم

عدد 2 حالة جديدة

6.جنزور

عدد 21 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

7.زليتن

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

8.مسلاته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

9.مصراتة

عدد 110 حالة مخالطة

10.الزاوية المركز

عدد 19 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

11.ظاهر الجبل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

12.الزنتان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

13.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

14.الحرابة

عدد 1 حالة جديدة

15.الجميل

عدد 12 حالة جديدة

16.السبيعة

عدد 1 حالة جديدة

17.قصر الأخيار

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

18.الماية

عدد 2 حالة جديدة

19.صبراته

عدد 7 حالة جديدة

20.صرمان

عدد 9 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

21.يفرن

عدد 11 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

22.غدامس

عدد 1 حالة مخالطة

23.زواره

عدد 9 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

24.القره بوللي

عدد 10 حالة جديدة

25.الكفرة

عدد 2 حالة جديدة

26.الخمس

عدد 14 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

27.درنة

عدد 7 حالة جديدة

28.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

29.غريان

عدد 29 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

30.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

31.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

32.رقدالين

عدد 1 حالة جديدة

33.النواحي الاربع

عدد 4 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

34.الزاوية الغرب

عدد 26 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

تفاصيــــل الـــــ ( 617 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 389 حالة في طرابلس

2.عدد 25 حالة في صرمان

3.عدد 6 حالات في العجيلات

4.عدد 73 حالة في مصراته

5.عدد 35 حالة في غريان

6.عدد 17 حالة في القره بوللي

7.عدد 6 حالات في الزاوية المركز

8.عدد 23 حالة في زليتن

9.عدد 15 حالة في الكفرة

10.عدد 3 حالات في الزنتان

11.عدد 25 حالة في زواره

تفاصيــــــل الــــ ( 3 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في مصراته

2.عدد 1 حالة في زليتن

3.عدد 1 حالة في الخمس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 52620

2.الحالات النشطة : 22795

3.المتعافين : 29057

4.الوفيات : 768