وفاة ثلاث حالات وإصابة “995” بكورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم أمس الأربعاء، وفقا للبيان رقم (227).

واستلم المركز، عدد (4116) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (93) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (730) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (52) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (370) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (68) عينة، مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (300) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات “مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (138) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (168) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (8) عينات، مختبر فرع المركز الكفرة عدد (3) عينات، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (3121) عينة سالبة، عدد (995) عينة موجبة (624 جديدة + 371 مخالطة)”.