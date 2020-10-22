زهير: خطابات ويليامز عن إدارتها بليبيا تحاول أن تعطي صورة أكبر من الحجم الذي تم تحقيقه

قال مستشار العلاقات الدولية في مركز جنيف للدراسات، ناصر زهير، إن خطابات مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول الملفات التي أدارتها في الفترة الماضية، إيجابية أكثر من اللازم وتحاول أن تعطي صورة أكبر من الحجم الذي تم تحقيقه.

ولفت زهير، إلى أنه تم تحقيق بعض النتائج الإيجابية أهمها فتح الطرقات البرية واستئناف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، معتبرًا أن الحديث عن سحب المرتزقة بعد 90 يومًا من وقف إطلاق النار، وآليات آخرى لمدينتي سرت والجفرة، وتفاصيل الجهات السيادية، أمر سابق لأوانه لأن مازال التساؤل عن الطرف الذي سيتخلى عن أي قوة عسكرية يمتلكها سواء مرتزقة أو مقاتلين أو مقاتلين أجانب أو كتائب مسلحة، وعن ضمانات التنفيذ إذا تم الوصول إلى هذه الاتفاقيات، بدون إجابة، ولهذا فإن الحديث عن تحقيق خطوات كبيرة استباق للأمور ويجب انتظار الاجتماعات بين الأطراف السياسية.

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