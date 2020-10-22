بدء العمل في الوحدة الأولى بمحطة كهرباء مصراتة بقدرة 250 ميجاوات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الأولى بمحطة مصراتة المزدوجة إلى العمل بقدرة إنتاجية 25 ميجاوات.

وجاء ذلك بعد إتمام عمليات الصيانة للوحدة، والتشغيل التجريبي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتعرضت الوحدة لعدة أعطال خلال الشهور الماضية، منها ما وقع في 29 يونيو الماضي، حين خرجت اضطراريا مع مولد البخار الخاص بها، ما أدى إلى فقد 350 ميجاوات من القدرات المتاحة للوحدة، واحتاجت إلى صيانة عدة أيام بغرفة الاحتراق، ما زاد في عجز الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية.

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