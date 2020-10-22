الفيتوري: لماذا يمتنع السياسيون الليبيون عن انتقاد الناتو؟

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، مقاله الأسبوعي للحديث عن المعارضة الليبية ورفضها الدائم غير المبرر توجيه انتقادات لحلف الشمال الأطلسي الناتو عن تدميره للبلاد وقتله للعديد من المدنيين.

وقال الفيتوري، من عام 2011 وحتى اليوم أعرب العديد من القادة الغربيين الذين أيدوا التدخل العسكري في ليبيا قبل تسع سنوات عن أسفهم بشأن الحرب. لكن لم يسجل أي سياسي ليبي انتقاد قتل الناتو للمدنيين وتدمير ليبيا.

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي شاركت إدارته ودعمت بنشاط لما تم تسميته “التدخل الإنساني” عن أسفه لقراره. وفي مقابلة مع مجلة ذا اتلاتنك نشرت عام 2014 وصف التدخل بأنه “أسوأ خطأ” لإدارته. وخلف الأبواب المغلقة أخبر مراسل المجلة أنه كان “عرضًا فوضويا”. ولم تندم هيلاري كلينتون -المثيرة للحرب داخل إدارته- على الكارثة على الرغم من وفاة سفير الولايات المتحدة في ليبيا في عام 2012. ودفعت كلينتون مع اثنين من موظفي الإدارة الآخرين أوباما إلى الفوضى في ليبيا دون أي فكرة عما يجب القيام به بمجرد زوال حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان صدر عام 2017 إن الحرب في ليبيا كانت خاطئة، واصفًا تدخل بلاده هناك بأنه “خطأ”. وقادت فرنسا في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الهجوم العسكري على ليبيا. وبررت حكومة ساركوزي مثل العديد من الحكومات الغربية مشاركتها بالادعاء بأنها تنفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1973 الذي سمح بشكل غامض بالحرب تحت ذريعة “حماية المدنيين”.

كما عارض رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني الحرب. وفي يوليو من عام 2011 مع قصف الناتو لليبيا على قدم وساق صرح برلسكوني “كنت ضد هذا الإجراء”. وقال إنه أُجبر على الموافقة على تصويت برلمان بلاده لدعم الحرب.

وكانت ألمانيا أيضًا ضد التدخل العسكري منذ البداية ورفضت علنًا أي تدخل عسكري في ذلك الوقت. وقبل أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار سيئ السمعة رقم 1973 في 17 مارس 2011 وأعلن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله “لن نشارك. لن أرسل قوات ألمانية إلى ليبيا “.

ومرت تسع سنوات ولم يرفض أي زعيم معارض ليبي الحرب في عام 2011. مرت تسع سنوات ، وما زالوا لا يندمون على ذلك حتى كقرار غير حكيم من قبل الحكومات الغربية لتصفية حساباتهم مع الراحل القذافي وعدم المساعدة الشعب الليبي. في الواقع قُتل العديد من المدنيين في غارة جوية لحلف شمال الأطلسي.

وشكل الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل حكومة مؤقتة بمساعدة فرنسا في مارس 2011 للعمل كحكومة بديلة في ليبيا وأراد أن يبقى الناتو لفترة أطول. وفي أواخر أكتوبر 2011 بينما كان الناتو يفكر في إنهاء حملته في ليبيا كان عبد الجليل يأمل في أن يواصل الناتو “حملته” كما لو أنه لم يتم تدمير بلاده بما يكفي بالفعل. وفي مقابلة قبل أيام أعرب عبد الجليل عن عدم ندمه على طلب المساعدة من “المسيحيين واليهود” للإطاحة بالقذافي. وفي المقابلة نفسها اعترف أيضًا بتلقيه 100 ألف دولار من قطر الدولة العربية التي دافعت عن قصف الناتو لليبيا في عام 2011.

لكن لماذا لا يعرب السياسيون الليبيون -الذين يملأون المشهد السياسي الحالي- عن ندمهم على الحرب؟ أدى قصف الناتو لليبيا الذي استمر سبعة أشهر في عام 2011 إلى مقتل مدنيين لا علاقة لهم بالحرب الدائرة في البلاد.

وعلى الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة فقد قُتل مئات النساء والأطفال والرجال العزل في غارات الناتو الجوية ومعظمها ضربت منازلهم. وقامت مجموعات حقوقية دولية مختلفة بتوثيق هذه الحقيقة بما لا يدع مجالاً للشك. أدبياً وأخلاقياً يجب على السياسيين الليبيين الذين رحبوا بتدمير الناتو لليبيا على أقل تقدير أن يدركوا هذه الحقيقة لأن هذا قد يساعد العائلات الحزينة. حتى لو افترضنا أن غالبية الليبيين أرادوا أن يقوم الناتو بقصف حكومة القذافي خارج السلطة فليس كلهم يقبلون بقتل النساء والأطفال في هذه العملية.

لكن هناك سبب آخر يجعل الاعتراف بهذه الحقيقة بيانًا دقيقًا وصعبًا ينطق به جميع السياسيين الليبيين تقريبًا اليوم. هناك اعتقاد مشترك بين النخبة السياسية وقادة الميليشيات في ليبيا ولا سيما أولئك الذين يدعمون حملة الناتو في عام 2011 بأن شرعيتهم تستند إلى حقيقة أنهم رحبوا بحلف الناتو. وفي الواقع لم يتم انتخاب أي من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي في عام 2011 وواجهوا جميعًا تساؤلات حول شرعية مزاعمهم بتمثيل الشعب الليبي. وكان دعم حرب الناتو على ليبيا مصدرًا رئيسيًا للشرعية وانتقاد هذا الدور بأي شكل من الأشكال يعني انتقاد “الثورة” نفسها والتي لا تزال من المحرمات. وسألت ذات مرة هاشم بشر القائد السابق للميليشيا في طرابلس لماذا لا ينأى بمجموعته عن البقية من خلال التعرف على الضحايا المدنيين لحلف شمال الأطلسي؟ وأوضح أن هذا يعني أننا “ضد” ما فعله الناتو ، بمعنى “لسنا ممتنين لحلف الناتو أو الثورة”. هذا النوع من التفكير الغريب جعل غالبية الليبيين يكرهون الميليشيات التي من المفترض أن “تحررهم” من حكم القذافي فقط ليحكموها بقبضة من حديد منذ الإطاحة بالقذافي وقتله قبل تسع سنوات.

هذا النوع من المنطق جعل من المستحيل على عائلات ضحايا الناتو الحصول على أي مساعدة من الحكومات المتعاقبة التي حكمت ليبيا على مدى السنوات التسع الماضية. وفي الفترة بين 2011 و 2014 كان التنديد العلني بحلف شمال الأطلسي في ليبيا جريمة تقريبًا. وقد اتُهم الكثيرون بدعم القذافي فقط لأنهم نطقوا ببضع كلمات ضد جرائم الناتو ضد المدنيين.

ولقد تعرضت العملية السياسية برمتها منذ ذلك الحين في ليبيا للتسميم وستظل مرتبطة دائمًا بالقوى الأجنبية سواء كانت الناتو أو غيرها.

وأولئك الذين عارضوا التدخل الأجنبي في عام 2011 يشيرون الآن إلى المتمردين على أنهم “ثوار الناتو”، وأصبحوا مرادفًا للعار والخيانة. الاعتراف بحقيقة أن الناتو قتل مدنيين ليبيين حتى عن غير قصد هو مفتاح أي عملية مصالحة.