الوطني لمكافحة الأمراض: ليبيا تسجل 3 حالات وفاة و 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة و 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأفاد المركز في نشرته اليومية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ بداية الجائحة وصل إلى 52620 حالة

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 768 وفاة

ولفت المركز إلى استلام 4116 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1880 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 93 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 730 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 52 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 370 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 68 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية 300 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينة واحدة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 138 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 168 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 8 عينات، ومختبر فرع المركز الكفرة 3 عينات، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة.

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