«المركزي» في بنغازي يرصد إهمالا في أنظم الرقابة داخل مصارف المنطقة الشرقية

رصد المصرف المركزي في بنغازي حدوث مخاطر تشغيل في المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، خلال الآونة الأخيرة، نتيجة الإهمال والتقصير وضعف فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وضوابط المخاطر التشغيلية.

وطالب مدير إدارة الرقابة المالية بالمصرف، أسامة الشكري، المصارف بتطبيق سياسة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية وضبط المخاطر التشغيلية، حسب خطاب إلى مدراء عموم ومدراء فروع تلك المصارف، منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

«تقصير في إدارات المراجعة»

ولفت الخطاب إلى تسجيل تقصير في أداء إدارات المراجعة والمحاسبة وإدارة المخاطر، وكذلك إهمال عدد من مجالس الإدارة القيام بمهامهم المنوطة بهم وفقا لدليل الحوكمة، ما أدى إلى انخفاض جودة مخرجات التقارير الصادرة عن الإدارات الرقابية التابعة لها بشكل مباشر، ووجود خلل جوهري في الأوضاع المالية للمصارف، ما يثر على سلامة القطاع المالي.

ودعا الخطاب إلى تصويب الأوضاع وإحكام الرقابة على الأداء بشكل فاعل مع تحديث ووضع سياسات وإجراءات وضوابط وقائية، تحدث بشكل دوري لسد الثغرات المكتشفة في أنظمة الرقابة أو تصحيح الأخطاء الناتجة عن تطبيقها، مع اقتراح الإجراءات الوقائية طبقا لأفضل الممارسات الدولية.

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