اليوانيس تواصل إجراء امتحانات الصف السادس والسابع

أخبار ليبيا 24 – خبر

تتواصل في بلديه وادي البوانيس الامتحانات النهائية لطلبة الصف السادس و الصف السابع بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي بمختلف المؤسسات التابعة لمراقبة تعليم البوانيس وسط إجراءات إحترازية ووقاية ضد انتشار فيروس كورونا .

هذا وبلغ عدد الطلبة المتقدمين لأداء الامتحانات 545 طالب وطالبة منهم 265 طالب وطالبة بالصف السادس، و 280 طالب وطالبة بالصف السابع .

وقامت مراقبه التعليم البوانيس بتوزيع الطلبة على عدة لجان مع وضع خطة احترازية وإجراءات من شأنها الوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الطلبة بالتعاون مع الصحة المدرسية بالمراقبة .

ومن أبرز الإجراءات التي تم اعتمادها تعقيم قاعات الامتحانات والممرات وقياس درجات الحرارة للطلبة قبل دخولهم للقاعة، إضافة إلى التأكيد على الطلبة بضرورة لبس الكمامات والتباعد الجسدي داخل المدرسة وقاعات الامتحانات .