«مكافحة الأمراض» يعدّل طريقة التعامل مع مصابي «كورونا»

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مدراء المستشفيات والمركز الصحية ومدراء العيادات والمصحات الخاصة وفرق الرصد والاستجابة السريعة بالبلديات، استلام وتعميم هذا الخطاب على العناصر الطبية والطبية المساعدة التابعين لكم وذلك لسرعة الإجراء.

وقال المركز في خطابه: “في إطار التعاون بين المؤسسات الصحية العامة والخاصة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «کوفید – 19». نفيدكم بأنه يمكن إخراج المصاب بالكورونا من مكان عزله أو إیوائه، ويصبح غير معبر لمخالطيه وللمجتمع وذلك حسب حالته السريرية وبدون إجراء اختبار ( PCR – RT )”.

وأوضح أن إخراج المرضى يكون على النحو التالي: “المرضى ذوو الأعراض: مرور (10) أيام من بداية ظهور الأعراض، بالإضافة إلى (3) أيام أخرى على الأقل بدون أعراض (حيث لا توجد حمی ودون الحاجة لاستخدام خافضات الحرارة، مع تحسن في باقي الأعراض التنفسية وغيرها”.

وتابع “الحالات التي ليس لديها أية أعراض: “مرور (10) أيام بعد الاختبار الإيجابي للمسحة لفيروس .2 – CoV – SARSبشكل عام، الحد الأدنى من الوقت في العزل أو الإيواء هو مرور 13 يوما منذ بداية ظهور الأعراض”.

وواصل “يستثنى من ذلك الحالات الحرجة التي يجب الاعتماد على إجراء اختبار ( PCR – RT ) بحيث تكون النتيجة سلبية لإعلان شفائها والتي قد تطول فترة عزلها إلى (20) يوما، وعليه. نأمل منكم التأكيد على العناصر الطبية والمساعدة للأخذ بهذا التحديث”.