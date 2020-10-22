الاتحاد الأوروبي: نأمل أن تفضي اجتماعات جنيف لوقف شامل للنار

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن أمله في أن تفضي نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المنعقدة حالياً في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إلى تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في ليبيا.
وقال بيتر ستانو -المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل-، أن الاجتماعات في جنيف تسير بشكل مشجع، مؤكدا ضرورة انتظار ما ستفضي عنه هذه الاجتماعات ليتسنى دراسة الخطوات اللاحقة التي ستتخذها بروكسل في إطار سعيها لدعم تسوية الأزمة الليبية.
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