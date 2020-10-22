الفيتوري: غالبية السياسيين الليبيين لا يجرؤون على انتقاد الناتو رغم تدميره لبلادهم

قال الكاتب الصحفي والسياسي مصطفى الفيتوري، اليوم الخميس، في مقاله الأسبوعي لجريدة “ميدل إيست مونيتور”، بعنوان : ” لماذا يمتنع السياسيون الليبيون عن انتقاد الناتو رغم تدميره لبلادهم وقتله للمدنيين؟ “، إن أغلب السياسيين الليبيين اليوم يعتقدون أن غزو الناتو لليبيا عام 2011 شكل جزءًا من شرعيتهم السياسية بل ومبررًا لوجودهم ولهذا لا يجرؤون على انتقاده رغم كل ما فعله وهذا لبس في المفاهيم والعلاقات الدولية.

وأوضح الفيتوري، أنه لو فُرِض أن أغلبية الليبيين رحبوا بالناتو لتخليصهم من نظام، فهم بالتأكيد لم يرحبوا بقتل أخوتهم وجيرانهم وأبناء وطنهم خاصة من المدنيين، معتبرًا أنه من أهم الأسئلة التي تحتاج للإجابة من أجل أي مصالحة حقيقية، هو : ” كيف لابن البلد أن يؤيد الأجنبي وهو يقتل ابن بلده البرئ فالحديث هنا عن مواطنيين عٌزل ونائمون في بيوتهم وجاء الناتو وقتلهم من أطفال ونساء وعجزة ورجال مسالمين “.

وقال الفيتوري، إنه في ذات الوقت رأى الجميع، قادة سياسيين غربيين وأمريكيين ينتقدون عمل الناتو مع أنهم شاركوا فيه وقادوا الغزو بعد أن باركوه ومنهم أوباما وماكرون وبرلسكوني وغيرهم.

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