«ليبيا المركزي بنغازي» يرصد إهمالا في أنظمة الرقابة الداخلية بمصارف المنطقة الشرقية

رصد مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، حدوث مخاطر تشغيل في المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، خلال الفترة الأخيرة، نتيجة «الإهمال والتقصير وضعف فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي وضوابط المخاطر التشغيلية».

وطالب مدير إدارة الرقابة المالية بالمصرف، أسامة الشكري، في خطاب موجه إلى مديري عموم ومديري فروع تلك المصارف، ونشره مصرف ليبيا المركزي عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الخميس، “المصارف بتطبيق سياسة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية وضبط المخاطر التشغيلية”.

ولفت الخطاب إلى، تسجيل تقصير في أداء إدارات المراجعة والمحاسبة وإدارة المخاطر، وكذلك إهمال عدد من مجالس الإدارة القيام بمهامهم المنوطة بهم وفقا لدليل الحوكمة، مما أدى إلى انخفاض جودة مخرجات التقارير الصادرة عن الإدارات الرقابية التابعة لها بشكل مباشر، ووجود خلل جوهري في الأوضاع المالية للمصارف، مما يؤثر على سلامة القطاع المالي.

ودعا الخطاب إلى تصويب الأوضاع وإحكام الرقابة على الأداء بشكل فاعل مع تحديث ووضع سياسات وإجراءات وضوابط وقائية، تحدث بشكل دوري لسد الثغرات المكتشفة في أنظمة الرقابة أو تصحيح الأخطاء الناتجة عن تطبيقها، مع اقتراح الإجراءات الوقائية طبقا لأفضل الممارسات الدولية.