فحيمة: بعد القبض على بعيو أيّ حل سياسي سيكون عبثًا في ظل وجود الميليشيات

ليبيا – علّق عضو مجلس النواب صالح فحيمة على حادثة اعتقال رئيس المؤسّسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق الليبية محمد بعيو من منزله.

فحيمة قال في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “الحادثة تؤكّد أنه ما لم يتم حلُّ مشكلة انتشار السلاح واحتكار القوة بيد مؤسّسات الدولة وتبعية هذه المؤسّسات للسطة المدنية، فإن

وأضاف: “إجراءات بعيو التي أغضبت خاطفيه لم تخرج عن صلاحيات منصبه الطبيعية، بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها، خاصّة أنّ موقف هذا الشخص طوال فترة النزاع السياسي بل وحتى المسلح كان متذبذبًا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليس من منطلق وسطية يتحلى بها لكن ربما من أجل صون مصالح قد تكون شخصية أو جهوية”.

وبسؤاله عن دلالة وأسباب صمت الحكومة حتى الآن، بيّن أن حكومة الوفاق تعاني تصدعات كبيرة منذ فترة وموقفها السلبي من هذه القضية ليس مفاجئًا، ولن يكون بمقدور داخليتها اتخاذ أيّ إجراء يثير غضب الخاطفين، والسبب عدم تكافؤ القوة؛ خاصّة أن لغة السلاح لم تختفِ، بل تحولت من صورة إلى أخرى، بحسب قوله.

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