تفاؤل أوروبي حيال محادثات اللجنة العسكرية (5+5) بشأن ليبيا

اعتبر بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، أن مسيرة اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المنعقدة حالياً في جنيف برعاية الأمم المتحدة، مشجعة جداً، حيث يأمل الأوروبيون أن تتمخض اجتماعات جنيف عن نتائج تفضي إلى تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف اطلاق نار شامل ومستدام.

وقال ستانو، إنه يجب انتظار ما ستفضي عنه هذه الاجتماعات ليتسنى دراسة الخطوات اللاحقة التي ستتخذها بروكسل في إطار سعيها لدعم تسوية الأزمة الليبية، مُذكّرًا بالشروط المطلوبة أوروبياً من الليبيين من أجل الحصول على دعم من بروكسل وعواصم دول الاتحاد، ومن أهمها الوصول إلى وقف اطلاق نار دائم او الاتفاق عليه على الأقل، استئناف ضخ النفط، والعودة إلى الحوار السياسي.

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