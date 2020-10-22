السفارة الأمريكية تدين اعتقال بعيو غير القانوني

أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، اليوم الخميس، عن إدانتها لاعتقال محمد بعيو المكلف بما يعرف بالمؤسسة الليبية للأعلام من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج

وشددت السفارة الأمريكية، في تغريدة نشرتها عبر تويتر، على أن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون في ليبيا وحماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير.

يذكر أن مصادر متطابقة في طرابلس أكدت خطف بعيو، بعد نشره تسجيلًا لمكالمة هاتفية، مع آمر ما يعرف بـ«مليشيا ثوار طرابلس» أيوب أبوراص، قال إنها «رسالة تهديد»، ثم تلاها بتدوينة على حسابه، كتب فيها «المجرمون يهاجمون بيتي الآن في طرابلس»، كما نشرت صفحة «كتيبة ثوار طرابلس»، صورة لبعيو وبدا خلفه شعار الكتيبة، مما يشير إلى أنه في أحد مقراتها.

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