الجازوي: على لبنان تحمل العواقب حال عدم الإفراج عن الكابتن هانيبال القذافي

أعلن عضو المكتب الرئاسي لاتحاد القبائل الليبية، عثمان الجازوي، رفضه لسياسية المماطلة التي تنتهجها السلطات اللبنانية في الإفراج عن الكابتن هانيبال معمر القذافي المعتقل منذ 5 أعوام ونصف في لبنان بعدما تم اختطافه من سوريا على يد جماعة إرهابية لبنانية.

وتهكم الجازوي، من توجيه القضاء اللبناني للكابتن هانيبال تهمة التكتم على معلومات بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي البارز اللبناني، موسى الصدر، أثناء زيارته ليبيا عام 1978م بصحبة شخصين آخرين، خصوصًا أنه وقتها كان عمره سنتين فقط، معتبرًا أن اعتقال الكابتن في لبنان له أبعاد سياسية يقف وراءها الكيان الصهيوني وغيره، مُتهمًا القائمين على الحكم في لبنان بالعصابة والمافيا؛ بسبب التعنت في هذه القضية على مدار خمس سنوات.

ودعا الجازوي، الشعب اللبناني إلى ضرورة الضغط للإفراج عن الكابتن، وإلا سيتحملون العواقب سواء في إفريقيا أو داخل لبنان، خصوصًا أنه لم يعد لدى أحد متسعًا من التحمل والصبر، مُهددًا بتدمير اقتصاد لبنان سواء داخليًا أو في عموم دول إفريقيا.

كما لفت الجازوي، إلى وقوف ليبيا بجانب لبنان في أزماته على مر التاريخ، إلا أن المعاملة لم تكن بالمثل، حيث قال إن هذه القضية دونها والموت، ويجب أن يفهم الشعب اللبناني هذا الأمر.

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