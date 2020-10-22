شاهد :البحث الجنائي بنغـازي يكشفُ تفاصيل جريمة قتل تعود لعام 2014

كشف قسم البحث الجنائي بمُديرية امن بنغــازي، اليوم الخميس، عن تفاصيل جريمة قتل مجهولة تعود ملابساتها لعام 2014 م، راح ضحيتها مواطن على أيدي مجهولين، وبعد مرور 6 سنوات بفضل جهود القسم، تم كشف غموض الجريمة اسفرت جهود القسم بمعرفة الجناة.

وأكد رئيس مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي النقيب أحمد ضوء المسماري، أنه بتوجيهات من السيد مُدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز، لمتابعة القضايا الهامة والمسجلة ضد مجهولة طيلة السنوات الماضية، وعند إعادة فتح ملف قضية تعود ملابساتها لعام 2014 ومُباشرة مرحلة التحري والاستدلال بالقسم لكشف تفاصيل جريمة مقتل مواطن منذ عام 2014م.

النقيب المسماري، أفاد أنه تم فتح محضر تحريات بواقعة قتل حدثت في عام 2014 لمواطن يسكن في منطقة بوعطني وذكر بالمحضر هوية المجني عليه “المواطن المغدور به” ومكان ووقت الجريمة وأنها مسجلة ضد مجهول من ذلك الوقت عليه تم تكليف اعضاء التحريات بالبحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة من المصادر الموثوق بها والخاصة بالقسم.



وأضاف النقيب المسماري، انه تم الوصول الى شقيق المجني عليه كونه لديه صورة من محضر الواقعة وكون المحضر الأصل قد احترق اثناء الاشتباكات مع الجماعات الإرهابية في ذلك الوقت من عام 2014 باختصاص مركز شُرطة بوعطني، متابعاً أنه بعد الاطلاع على المحضر و التوسع بالاستدلال واعلام النيابة العامة المختصة وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء التحري عن الواقعة، تم الوصول الى الجناة وبضبطهم بالانتقال بهم الى القسم وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب اليهم وباتخاذ الإجراءات اللازمة وبتقنينها وإيداعهم بالحجز القانوني واحالتهم الى النيابة العامة للاختصاص.