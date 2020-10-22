البعثة الأممية تدعو للإفراج عن “بعيو”.. وحماية الصحافيين

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخرًا، لرئيس مؤسسة الإعلام في حكومة “الوفاق “محمد عمر بعيو؛ داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقالت البعثة في بيانها إن “بعيو” قد اعتُقِل في 20 أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة “ليبيا الوطنية”، هند عمار.

وأشارت إلى أنها علمت بشأن الإفراج عن ولدي “بعيو”، بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن هند عمار الليلة الماضية.

وأضافت: تسلّط الجولة الأخيرة من الاعتقالات التعسفية الضوء على المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الصحافيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا.

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