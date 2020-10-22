ليبيا تسجل 995 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

تقرير 218

تخطت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا حاجز 52 ألف حالة بحسب التحديث اليومي للوضع الوبائي لفيروس كورونا والصادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي أكد تسجيل 995 إصابة جديدة، إضافة لـ3 حالات وفاة.

وجاءت الإصابات بعد إجراء 4116 عينة وصلت من 14 مختبرا تابعا له.

وجاءت الإصابات الجديدة التي أعلن عنها المركز بواقع 624 عينة لحالات جديدة، و371 حالة لمخالطين ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في عموم ليبيا إلى 52620 إصابة.

وسجل أعلى رقم للمصابين في طرابلس بواقع 444 حالة، تليها مصراتة بـ110 حالات ثم بنغازي التي سجلت 24 حالة.

وحول حالات الوفاة الأخيرة وبحسب تحديث المركز تم تسجيل 3 حالات وفاة متأثرة بالفيروس توزعت على 3 مدن مختلفة ليصبح إجمالي المتوفين جراء الوباء في ليبيا 768 شخصا في عموم البلاد.

أما حالات التعافي من الفيروس فقد سجل المركز 617 حالة تماثلت للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 29750 شخصا، ووفق هذه البيانات فإن إجمالي الحالات النشطة في ليبيا بلغ 22795 حالة نشطة.

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