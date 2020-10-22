ليبيا الان

إدانة أمريكية للاعتقال غير القانوني لـ”بعيو”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا الاعتقال غير القانوني لرئيس مؤسسة الإعلام في حكومة “الوفاق”، محمد بعيو.

وأكدت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، على “الدعم الأمريكي لسيادة القانون في ليبيا وحماية الصحافيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت عن أسفها إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخرًا، لـ”بعيو”؛ داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقالت البعثة في بيانها إن “بعيو” قد اعتُقِل في 20 أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة “ليبيا الوطنية”، هند عمار.

وأشارت إلى أنها علمت بشأن الإفراج عن ولدي “بعيو”، بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن هند عمار الليلة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • عرفتم ان السراج ووزير دفاعه طروطورين ليسا لهما اى سيطرة على كتيبية مليشياوية داخل طرابلس ولا يستطيع القبض على المجرم ابوراس الخاطف ولو تدخلت قبيلته واتت بمليشيات من مصراته سيفر ابوراس امامها ويفرج عنه كاننا فى الصومال او جزر الموز

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