إدانة أمريكية للاعتقال غير القانوني لـ”بعيو”

أدانت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا الاعتقال غير القانوني لرئيس مؤسسة الإعلام في حكومة “الوفاق”، محمد بعيو.

وأكدت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، على “الدعم الأمريكي لسيادة القانون في ليبيا وحماية الصحافيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت عن أسفها إزاء الاعتقال خارج إطار القانون مؤخرًا، لـ”بعيو”؛ داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقالت البعثة في بيانها إن “بعيو” قد اعتُقِل في 20 أكتوبر مع ولديه ورئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة “ليبيا الوطنية”، هند عمار.

وأشارت إلى أنها علمت بشأن الإفراج عن ولدي “بعيو”، بعد فترة وجيزة من اعتقالهما، بينما تم الإفراج عن هند عمار الليلة الماضية.

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