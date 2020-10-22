دورة تدريبية للتعامل مع مرضى كورونا في “طبي بنغازي”

أقيم في مركز بنغازي الطبي برنامج تدريبي من اللجنة الطبية الاستشارية استهدف أطباء الباطنة والتمريض وفني المختبرات العاملين بغرف الفلترة وأقسام العزل.

وتوزع البرنامج التدريبي على مستويات مختلفة منها التعرف على آلية التعامل مع الحالات المصابة وآخر التحديثات في بروتوكولات العلاج وشرح الوضع الوبائي العالمي وطرق انتقال الفيروس.

كما تضمن البرنامج تدريبات على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى المتبعة في التعامل مع الحالات المشتبه بها المصابة بفيروس كورونا وطريقة التعامل مع معدات الوقاية الشخصية وتقييم المخاطر وآلية عمل غرفه الفلترة وكيفية منع انتقال العدوى داخلها.

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