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دورة تدريبية للتعامل مع مرضى كورونا في “طبي بنغازي”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم في مركز بنغازي الطبي برنامج تدريبي من اللجنة الطبية الاستشارية استهدف أطباء الباطنة والتمريض وفني المختبرات العاملين بغرف الفلترة وأقسام العزل.

وتوزع البرنامج التدريبي على مستويات مختلفة منها التعرف على آلية التعامل مع الحالات المصابة وآخر التحديثات في بروتوكولات العلاج وشرح الوضع الوبائي العالمي وطرق انتقال الفيروس.

كما تضمن البرنامج تدريبات على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى المتبعة في التعامل مع الحالات المشتبه بها المصابة بفيروس كورونا وطريقة التعامل مع معدات الوقاية الشخصية وتقييم المخاطر وآلية عمل غرفه الفلترة وكيفية منع انتقال العدوى داخلها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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