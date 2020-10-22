سفير إيطاليا: واثق من حل قضية الصيادين الصقليين المحتجزين في بنغازي

أبدى سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو اليوم الخميس الثقة في التوصل إلى حل سريع لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وقال الدبلوماسي الايطالي، في مداخلة عبر دائرة الفيديو خلال معرض (Blue Sea Land) في بلدة مازارا ديل فاللو بجزيرة صقلية، “ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الوضع المعقد، أتذكر أنني تعاملت مع العديد من الحالات في الماضي، تم حل بعضها بسرعة، والبعض الآخر في وقت أطول قليلاً”، وفقا لما أوردته وكالة انباء “أكي”.

واضاف “أقول هذا، وما زلت على ثقة تامة فيما يتعلق بالتوصل إلى حل، سنحاول أن نجعله سريعًا قدر الإمكان، أنا واثق تمامًا من نتيجة هذه القضية، وأود أن أعبر عن تضامني مع جميع البحارة وعائلاتهم”.

وفي معرض اجابته عن سؤال فيما إذا بدأت بالفعل إجراءات رسمية يمكن أن توحي بمحاكمة الصيادين في ليبيا، قال السفير: “في الوقت الراهن لا يوجد تأكيد بهذا المعنى، علينا الانتظار لنرى ما سيحدث”.

وكان مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، أعلن في وقت سابق أن الصيادين سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية.

وقال المحجوب في مقابلة بثتها قناة تلفزة إيطالية خاصة، إن الصيادين (8 منهم إيطاليون و10 آخرين من جنسيات مختلفة) أحوالهم الصحية ممتازة وهم في سجن بنغازي، ومن المعروف أننا نعتني بسجنائنا، لديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام لحقوق الإنسان، وعلمت أنه أتيحت لهم فرصة الاتصال بأفراد عائلاتهم”، وأردف: “هم بالطبع قيد التحقيق، لكن لن يحدث لهم شيء خارج الإجراءات القانونية”.