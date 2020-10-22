انخفاض أسعار النفط بفعل تراكم مخزونات النفط بالولايات المتحدة

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، 41.72 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار سنت واحد، أو ما يوازي 0.02% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.99 دولار للبرميل منخفضة بمقدار 4 سنتات، أو ما يوازي 0.1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم تراجع طفيف بعد خسائر ثقيلة خلال الليل، وذلك في ظل تراكم مخزونات النفط بالولايات المتحدة يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا الشمالية وأوروبا .

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 أكتوبر مقارنة مع توقعات لانخفاض 1.8 مليون برميل، ومتوسط إجمالي المنتجات الموردة، وهو مؤشر على الطلب، بلغ 18.3 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 16 أكتوبر، بانخفاض 13 % عن نفس الفترة قبل عام.

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