المركز الوطني يوضح إجراءات جديدة لإخراج مصابي كورونا من العزل

دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض كلا من مديري المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة، وفرق الرصد بالبلديات، إلى إمكانية إخراج المصاب بكورونا من العزل أو الإيواء، في حال أصبح غير معد للمجتمع حسب حالته السريرية ودون إجراء اختبار البي سي آر.

وأوضح المركز في كتاب له أن هذه الحالة تنطبق على المرضى ذوي الأعراض، بعد مرور 10 أيام من ظهورها و3 أيام أخرى دون أعراض، وكذلك الحالات التي ليست لديها أي أعراض .

وأشار المركز إلى أن الحد الأدنى في العزل أو الإيواء هو مرور 13 يوما منذ بداية ظهور الأعراض، مستثنيا من ذلك الحالات الحرجة التي تستدعي أن تكون نتيجتها سلبية لإعلان شفائها، وقد تطول فترة عزلها إلى 20 يوما.

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