استكمال اليوم الثاني للبرنامج التدريبي للأطقم الطبية بغرف الفلترة وأقسام العزل

أفاد رئيس لجنة الرصد والتقصي الوبائي حسين العوامي، باستكمال اليوم الثاني للبرنامج التدريبي للأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بغرف الفلترة وأقسام العزل.

هذا وتم تدريب المشاركين بالدورة التي أقيمت بمدينة بنغازي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، على آلية تطبيق إجراءات مكافحة العدوى المتبعة في التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع معدات الوقاية الشخصية وطريقة ارتداء وخلع الملابس الوقائية، وكذلك كيفية تقييم المخاطر، وآلية التحكم ومنع العدوى في غرف الفلترة وأقسام العزل.

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