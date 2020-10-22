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باشاغا العقل المدبر لاستقالة أعضاء الإخوان الإرهابية بمصراتة من التنظيم لتجميل صورتهم التي أفسدتها ممارستهم

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الخميس أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا هو العقل المدبر لإعلان جماعة الإخوان الإرهابية في مصراتة حل التنظيم داخل المدينة في مسعى لتجميل صورة الإخوان التي أفسدتها ممارستهم 

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية في مصراتة قد أعلنت حل التنظيم داخل المدينة أمس الأربعاء، فيما اعتبره مراقبون للمشهد السياسي مناورة جديدة وخديعة من الجماعة المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، لعدم تراجع هؤلاء عن البيعة التي تمثل العقد داخل التنظيم.

وأصدرت جماعة الإخوان فرع مصراتة بيانا أعلنوا فيه استقالتهم من التنظيم الإخوان في ليبيا، وحل هيكل فرعها داخل المدينة، وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن هذا القرار يأتي إيمانا بما زعموه “إرادة الخير لهذه الأمة، وحتى لا يكونون الشماعة التي يعلق عليها مشروع مصادرة حرية الشعب الليبي وإخماد ثورته” على حد ادعائهم.

في المقابل، رأى باحثون متخصصون في شؤون التنظيمات السياسية، أن هذا البيان ما هو إلا خديعة ومناورة من الجماعة وحبر على ورق.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • لو كان هذا صحيحا يجب اصدار قرار باعتبار الاخوان جماعة ارهابية ومصادرة اموالها لصالح الدولة وقتها ممكن اصدق التوبة

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  • ذيل الكلب عمره ما يتعدل

    تبدأ الحكاية بأسرة ميسورة الحال مكونة من الأبوين وثلاث أبناء

    ومن بين الأبناء يوجد الإبن الأوسط في العمر ويدعى سامي , فهو كان دائماً شاردأ مع نفسه . مدللاً عن باقي إخوته . منفرداً بقرراته وحده تعرف على أصدقاء السوء . وبدأت معاناة الأم معه . بعدما وجدت جميع تصرفاته تبدوا غير طبيعية . حاولت معه بشتى الطرق أن يلتزم مثل إخوته بدروسه وينضبط في مواعيد الذهاب والرجوع إلى المنزل . ولكنه كان دائم الأعذار الكاذبة . حتى أتي اليوم وتفاجئة الأم بعدم تواجد ساعة يده الجديدةفي يده فسألته لماذا لم ترتدي ساعتك الجديدة قال لها . لا أعرف أين وقعت .

    وبعدها بدأت أشياء كثيرة تختفي من البيت . ترقبته الأم وعرفت بأنه يتعاطى المخدرات مع أصدقاء السوء . ويسرق الأشياء ليبيعها ويأتي بثمن المخدرات وكانت الكارثة عندما عرف الأب , وتفرغ له هو والأم وأخذ أجازة من العمل واهتم بأمر ابنه وصاحبه وأدخله مصحة لعلاج الإدمان . وعلمه الصلاة وجاء له بكتاب الله وظل يتلوا أمامه وهو يقرأ معه ,حتى جعل الجميع يراه إنساناً جديداً . ويستحق أن تعود إليه الثقة من جديد

    لم يتركاه الأبوين . حتى بعدما تخرج من الجامعة ظلا قريبين منه

    واتفقا على أن يدير كل أعمال والده . وأن يتزوج مبكراً حتى لا ينشغل بهذه الأيام الماضية ويتذكرها , وبالفعل ثبت للجميع بانه تغير وأنها كانت غلطة لن تتكرر . ومرت الشهور والسنين وأثبت جدارته في قيادة العمل حتى تركه الأب يفعل كما يشاء في كافة الاعمال وقرر أن يرتاح . وقام بعمل توكيل عام له بكل شئ ,ولكن الأم كانت دائما تقول للأب لا تتركه وكن عليه رقيب

    وكان الأب يقول لها لا تقلقي من سامي فقد هداه الله ,

    حتى أتى اليوم الذي ذهبت فيه الأم على غفلة لتزور ولدها في مكان العمل

    دخلت عليه وجدته يتعاطى المخدرات ومعه نفس أصدقاء السوء

    وأمامهم عقد بيع الشركة ينتظر إمضائه

    وقفت الأم وقالت بأعلا صوتها هذا المثل

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  • بلا. كذب. ياكلب. النار. لن. تخدعوا. الشعوب. مرة. أخرى. أمركم. مفضوح. حتى. لو. استقلتم. فمازلت. البيعة. وهي. الأهم. هذا.اولا.ثانيا.اذا.حدثت.انتخابات.ستدخلون.علي.انكم.مستقلين.ومن.ثم.تذا.نجحتم.فانكم.سوف.تشكلون.كتل.تعرقل.اي.مشروع.وطني.وهناك.ايضا.اشخاص.ميلين.اومومنين.بافاركم.وقلوبهم.معكم.وهم.الاخطر.بالنسبة.لدي.لانهم.ينفذون.اجندة.الاخوان.اكثر.الاخوان.الخرفان.انفسهم.ولهذا.اقول.للشعب.الليبي.لايغرنكم.تلك.الاستقالات.الموهومة.ولن.تنطلي.علينا.تلك.الحيل.السخيفة.

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  • إذا استقالوا استرحنا منهم ولكن الشر لا ينتهي بانتهاء الإخوان وقد يغيرون اسمهم ويخرجون علينا بشعار جديد، الشر باق ما بقي الخير ورموز الشر على مر العصور متعددة ومختلفة ومصالحها متعارضة لكن أهل الخير قلة متفقون على حب الخير للناس وإن تباعدت بينهم المسافات.

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