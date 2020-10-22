تسجيل 995 إصابة بكورونا و617 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد أمس الأربعاء، وأشار المركز في بيانه رقم 227 إلى تسجيل 617 حالة شفاء، و3 حالات وفاة.
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قناة ليبيا
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