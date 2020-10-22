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تسجيل 995 إصابة بكورونا و617 حالة شفاء

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد أمس الأربعاء، وأشار المركز في بيانه رقم 227 إلى تسجيل 617 حالة شفاء، و3 حالات وفاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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