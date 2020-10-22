سفير إيطاليا: واثقون في التوصل لحل سريع لقضية الصيادين المحتجزين بليبيا

أعرب سفير ايطاليا لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي عن الثقة في التوصل إلى حل سريع لقضية الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي (شرق) منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وقال الدبلوماسي الإيطالي، في مداخلة عبر دائرة الفيديو خلال معرض (Blue Sea Land) في بلدة مازارا ديل فاللو بجزيرة صقلية، “ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الوضع المعقد أتذكر أنني تعاملت مع العديد من الحالات في الماضي تم حل بعضها بسرعة، والبعض الآخر في وقت أطول قليلاً” بحسب وكالة آكي.

وأضاف “أقول هذا، وما زلت على ثقة تامة فيما يتعلق بالتوصل إلى حل سنحاول أن نجعله سريعًا قدر الإمكان أنا واثق تمامًا من نتيجة هذه القضية. وأود أن أعبر عن تضامني مع جميع البحارة وعائلاتهم”.

وفي معرض إجابته على سؤال فيما اذا بدأت بالفعل إجراءات رسمية يمكن أن توحي بمحاكمة الصيادين في ليبيا، قال السفير: “في الوقت الراهن لا يوجد تأكيد بهذا المعنى. علينا الانتظار لنرى ما سيحدث”.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب أعلن في وقت سابق أن الصيادين “سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية”.