الأسود يكشف أسباب رغبة النواب الاجتماع في أي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها

ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب ميلود الأسود أسباب رغبتهم في الاجتماع في أي مدينة ليبية يتم الاتفاق عليها إلى أن النواب الموجودين في طرابلس يرفضون الذهاب إلى بنغازي بسبب مخاوف أمنية، وعدم ثقتهم في توفر مناخ حرّ لعملهم.

الأسود وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس أوضح أنّ المخاوف نفسها توجد لدى النواب الموجودين في شرق البلاد؛ مما يحول دون اجتماعهم في طرابلس، ولذا يتم البحث عن مكان وسطي يقبله الطرفان.

وحول إمكانية تلبية النواب الذين يجتمعون في طرابلس لدعوة كتلة تجمع تيار الوسط، رأى الأسود أنّ الأمور ما زالت محل نقاش وخلاف، لكن هناك من يتفاءل خيرًا بإمكانية التئام المجلس، شريطة أن تسير المفاوضات السياسية في طريقها، وتسفر عن نتائج تؤدي إلى وقف دائم للحرب في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية