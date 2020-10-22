مركز مكافحة الامراض يستعرض مع منظمة الصحة العالمية الوضع الوبائي المحلي للدرن

ليبيا – عُقد في المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمقر الإدارة العامة بمدينة طرابلس اجتماع بين إدارة مكافحة الدرن والجدام بالمركز الوطني مع خبيرة منظّمة الصحّة العالمية في ليبيا باتريسيا بمجال مكافحة الدرن.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض الوضع الوبائي المحلي للدرن، والصعوبات والتحديات وآلية حل كافّة المعوقات التي تواجه علاج مرضى الدرن، كما تم استعرض الخطط والاستراتيجية المُعدّة من قبل الإدارة للقضاء على هذا المرض.