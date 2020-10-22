ماذا قال باشاغا بعد يومين من اعتقال بعيو

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أعرب وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، عن رفضه لعمليات اقتحام المنازل وترويع الآمنين في بيوتهم، من قبل جهات وصفها بالـ “رسمية”، لافتًا أن وزارة الداخلية رصدت عدة مخالفات بهذا الشأن.

ودون، أن يأتي على أسماء تلك الجهات الرسمية، قال باشاغا، في تغريدة على تويتر، “لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية، ولا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم تتغير الأسماء والسلوك واحد”.

وأضاف، “وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة “للأسف ” عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون”.

وتابع، أن “الداخلية أحالت الأمر لفخامة الرئيس احتراماً للاختصاص وتدرج السلطات وفقاً لمبادئ القانون والدولة المدنية”.

أتى ذلك فيما قامت “كتيبة ثور طرابلس” باعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، بحكومة الوفاق، محمد بعيو، يوم الثلاثاء، الأمر الذي أثار تنديدًا واسعًا محليًا ودوليًا.