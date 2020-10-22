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ماذا قال باشاغا بعد يومين من اعتقال بعيو

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعرب وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، عن رفضه لعمليات اقتحام المنازل وترويع الآمنين في بيوتهم، من قبل جهات وصفها بالـ “رسمية”، لافتًا أن وزارة الداخلية رصدت عدة مخالفات بهذا الشأن.

ودون، أن يأتي على أسماء تلك الجهات الرسمية، قال باشاغا، في تغريدة على تويتر، “لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية، ولا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم تتغير الأسماء والسلوك واحد”.

وأضاف، “وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة “للأسف ” عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون”.

وتابع، أن “الداخلية أحالت الأمر لفخامة الرئيس احتراماً للاختصاص وتدرج السلطات وفقاً لمبادئ القانون والدولة المدنية”.

أتى ذلك فيما قامت “كتيبة ثور طرابلس” باعتقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، بحكومة الوفاق، محمد بعيو، يوم الثلاثاء، الأمر الذي أثار تنديدًا واسعًا محليًا ودوليًا.

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  • فرصة ذهبية لباشاغا لاثبات فشل طرطور الدفاع النمروش لو قام بالقبض على ابوراس او اجباره على الافراج عن بعيو وعودته لعمله وهو يمتلك مليشيات اقوى من مليشيا ثوار طرابلس رايناه يستعرضها اثناء التحقيق معه ووقتها سيكسب شهرة دولية واقليمية رغم جرائمه على انه حامى حمى القانون والدولة المدنية ويتخلص من مليشيا فى طرابلس لصالحه

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  • ( عاجل جدا ) مع كامل الاحترام نقول نعم ياسيد وزير الداخليه يجب ان يكون القانون فوق الجميع ولكن الا تري انك فوق القانون بسبب كارتة (بعيو) الم يكن لازاما عليك تقديمه للعدالة بسبب اجرامه فى حق ثورة 17 فبراير الم يكن متوجبا عليك ولو نظريا تقديمه للعدالة حتى تصدر احكامها اتباثا او نفيا انه مجرم انك لم تصدر حتى ورقه استدعاء واحدة ولو نظريا بتقديم اول المجرمين فى حق هدم كرامة الجيش الليبي بل وكرامة ليبيا والليبين والليبيات المدعو (عقيلة صالح ) من اعطاه الحق ان يرقى مجرم اسير جاسوس امريكى ويلبسه ويقلده اعلى رتبة فى الجيش الليبي لمادا لم تتدارك الامر وتطلب محاكمته ولو نضريا حتى يفهم الشعب الليبيى من اين تبرز الخيانه ولعلك تعلم ان الساكت على الحق شيطان اخرس تم لمادا لم توجه لومك لمن يقولون انهم قبيلة بعيو وتدين تهديدهم باطلاق بعيو والا…والا… اليس هدا هدا السلوك سلوك ارهابى ..تم ان من لجاؤا للقبض على بعيو استنفدوا صبرهم بعد ان خرجت المضاهرات الشعبية ضد القرار الباطل وهده المضاهرات هى التى اعطت الشرعية لتوار طرابلس ان يصلحو اخطاء قرارات الظلم التى يصدرها تعسفا رئيس الحكومه ورفضه ان يلغى قراره المشؤم ان هدا القرار كان ممنهجا لضرب ثقة ثوار مصراته ضد ثوار بقية ليبيا حتى تشمت الامارات ومجرمها المزروع فى جسد تورة 17 فبراير …اننا ادا نكتب هدا التوضيح حبا واحتراما لسيادة القانون قناعة ان بلدا بدون قانون وبدون شرطه وبدون جيش وطنى ومواطنين احرار ينصرون تنفيد القانوان ويقفون يدا واحة مع الحيش الوطنى والشرطه الوطنيه ومع مساندة الحق ويموتون من اجل كل ذلك تصبح بلادهم زريبة خنازير لا خير فيها يضحك عليها من يشاء وتباع وتشترى مثل البهائم…..
    اما من يقرر كيف يوقف زحف هولاء الثوار عليه العودة لدراسة كيف يكون بركان غضب الشعوب .حتى يتعلم كيف يصدر القرار خدمة للناس لا زرع الفتن بينهم ….

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