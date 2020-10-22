انطلاقة ناجحة.. ألمانيا ترحب بنتائج محادثات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف

أعربت الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، عن ترحيبها بـ “الانطلاقة الناجحة” لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” في جنيف، داعية الأطراف الليبية لاستغلال تلك المحادثات.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان إن النتائج الأولية التي ظهرت بعد يومين من المحادثات من شأنها أن تؤدى إلى تخفيف العبء عن السكان الليبيين بشكل مباشر.

وأضافت الخارجية الألمانية أن هذه خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، توضح أنه إذا اجتمعت الأطراف الليبية، بشكل مباشر من خلال جهود وساطة الأمم المتحدة، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي داخلي حقيقي.

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