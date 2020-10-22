باشاغا: رصد مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية

كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا رصد الوزارة لمخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية.

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وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” “لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية ولا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم تتغير الأسماء والسلوك واحد”.

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وأضاف باشاغا أن “وزارة الداخلية رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة للأسف عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند من القانون” مبينا أن وزارة “الداخلية أحالت الأمر (لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج) احتراماً للاختصاص وتدرج السلطات وفقاً لمبادئ القانون و الدولة المدنية”.