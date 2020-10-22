بينما تستثمر “فرونتكس” الملايين لحرس الحدود والسواحل.. غرق قارب هجرة قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة “مديتيرين” الإيطالية للإنقاذ، اليوم الخميس، عن إنقاذ مجموعة من الصيادين قبالة ساحل صبراتة، خمسة مهاجرين، بينما توفي 15 آخرون، في حادث غرق قارب كانوا على متنه.

وقالت المنظمة، إنه بينما تستثمر وكالة “فرونتكس” الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، مئة مليون يورو في طائرات دون طيار لـرصد الحدود في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط​​، غرق قارب هجرة جديد قبالة سواحل ليبيا، موضحة أن 15 شخصًا قضوا في عرض البحر دون إنقاذهم من قِبَل أحد.

يشار إلى أن “فرونتكس” مقرها وارسو ببولندا، ولديها حاليًا أكثر من 800 موظف وميزانية سنوية تبلغ نحو 450 مليون يورو، ومسؤولة إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، ومن بين مهامها العديدة، تقوم بنشر دوريات لحرس الحدود والسواحل، إلى جانب سفن دوريات وطائرات وسيارات دوريات وغيرها من المعدات.

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