إيطاليا: ندعم التوصل لاتفاق لوقف القتال بليبيا

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس دعم روما الثابت للتوصل إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار في ليبيا من خلال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تجتمع في جنيف ولإطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي-الليبي، واصفا ذلك بـ”اللحظة الأساسية لتحديد المستقبل المؤسسي لليبيا وفق نهج شامل”.

وشدد دي مايو خلال اجتماع لوزراء خارجية حوار 5+5، في نسخته الـ16 والذي انعقد برئاسة مشتركة تونسية مالطية عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد على “أهمية الدعم المتماسك لتحقيق الاستقرار في البلاد التزاما بالخطوط التي حددتها الأمم المتحدة وفي إطار عملية برلين” بحسب وكالة آكي.

ووفق الخارجية الايطالية، تم “إيلاء اهتمام خاص لقضايا الأمن الإقليمي – بما في ذلك ليبيا ومنطقة الساحل والإرهاب – ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية”.

ولفت دي مايو إلى “اهتمام إيطاليا الاستراتيجي باستقرار وتنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط “، مشددًا على المساهمة الإيجابية لمجموعة دول جوار (5+5) لغرب المتوسط في التعاون بين ضفتيه.

وتشمل دول (5+5) لغرب المتوسط كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال على الضفة الشمالية و وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا على الضفة الجنوبية للمتوسط.