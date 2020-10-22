اجتماع موسع لإطلاق حملة تفتيش على عيادات ومختبرات وصيدليات المرج

عقد أمس بمقر ديوان إدارة الخدمات الصحية في بلدية المرج، اجتماع ضم كلا من مدير مكتب القطاع الخاص حسن موسى، ومقرر اللجنة جمعة سعد الأمين، وعضوي اللجنة مجدي عبد الهادي وأسامة علي.

وقد تقررت في الاجتماع ضرورة البدء بحملة شاملة على العيادات والمختبرات والصيدليات الواقعة في نطاق المدينة، لمتابعة الشروط الفنية والصحية، وإحالة المخالفين إلى الجهات ذات الاختصاص.

كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع في إنجاز الإجراءات الخاصة بالاستخراج والتجديد للمنشآت الخاصة بالقطاع.

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