مباحثات ليبية تونسية حول تسهيل حركة التنقل بين البلدين

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق محمود التليسي الذي يترأس وفد ليبيا المشارك في الاجتماع التونسي الليبي لمناقشة السبل والآليات الكفيلة بتسهيل حركة التنقل سواء للأشخاص أو الحركة التجارية على مستوى المعابر الحدودية بين البلدين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الوزير التونسي أكد عزم حكومة بلاده على دفع التعاون مع الليبيين في كل المجالات، مُشدّدا على الإرادة التي تحدو الجانب التونسي على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وتجاوز كل العقبات التي تحول دون مزيد من التطوير والتعاون الثنائي.

وخصص الاجتماع للتداول حول عدد من القضايا والحلول العملية الكفيلة باستعادة حركة التنقل الطبيعية للأفراد والبضائع بين البلدين، بالإضافة إلى تذليل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة من كلا الجانبين.