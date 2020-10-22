قيس سعيد: التدخل الخارجي في ليبيا حاليا يزيد الأمور تعقيدا

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من التدخل الخارجي في ليبيا خاصة في الوقت الحالي، مشيرا إلى نجاح بلاده في احتضان حوار بين الفرقاء الليبيين في شهر نوفمبر المقبل.

وأكد سعيد خلال استقباله اليوم الخميس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان على ضرورة أن يتولى الليبيون بأنفسهم البحث عن الحلول التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي وحده.

وأضاف الرئيس التونسي بحسب بيان للرئاسة التونسية، اطلعت عليه “الساعة 24″، أنه “في حال وجود ضرورة لتتدخل دول أخرى فليس في هذه المرحلة، لأنه كلما زاد عدد المتدخلين ازدادت الأوضاع تعقيدا”، معربا عن يقينه بقدرة الليبيين على اختيار ما يريدون.

وجدد سعيد تأكيده على أن تونس ترفض رفضا قاطعا تقسيم ليبيا، مبينا أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبي، وهي من أكثر الدول تضررا من الوضع داخل القطر الليبي.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم الخميس عن احتضانها المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية يوم 9 نوفمبر المقبل تحت رعاية الأمم المتحدة.