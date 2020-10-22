باشاغا يصف خاطفي ” بعيو” بـ” جهات رسمية” ويؤكد: رصدنا مخالفات فاضحة

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إن وزارته رصدت مخالفات قانونية فاضحة صادرة عن جهات رسمية بانتهاك حرمة المساكن وحجز الحرية دون سند قانوني، في إشارة إلى واقعة خطف محمد بعيو المكلف بما يعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام، من قبل مايعرف بمليشيا ثوار طرابلس .

وأعرب باشاغا في تغريده له عبر حسابه بموقع “تويتر”، عن أسفه أن تصدر مثل هذه المخالفات عن جهات وصفها بـ”الرسمية”، مشيرا إلى أن وزارته أحالت الأمر إلى المجلس الرئاسي، وذلك احتراماً للاختصاص وتدرج السلطات وفقاً لمبادئ القانون والدولة المدنية .

وشدد باشاغا في تغريدة ثانية على أنه لا يمكن محاربة الاستبداد بالاستبداد أو رفع شعار الدولة المدنية باستخدام وسائل قمعية ولا يمكن الدعوة بدولة القانون بمخالفة القانون وانتهاك حرمة المساكن وترويع الآمنين في بيوتهم، لافتا إلى أن الأسماء تتغير والسلوك واحد.. على حد وصفه .

وجاءت تصريحات باشاغا بعد إدانة البعثة الأممية والسفارة الأمريكية لواقعة اختطاف بعيو من قبل ما يعرف بمليشيا ثوار طرابلس .

وفي وقت سابق اليوم، أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن إدانتها لاعتقال محمد بعيو المكلف بما يعرف بالمؤسسة الليبية للإعلام .

وشددت السفارة الأمريكية، في تغريدة نشرتها عبر تويتر، على أن الولايات المتحدة تدعم سيادة القانون في ليبيا وحماية الصحفيين وجميع الليبيين في حقهم في حرية التعبير.

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