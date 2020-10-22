رئيس بلدية سرت يناقش نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، مع مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بنتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

من جهته قال مدير إدارة الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، إن مراقب التعليم بالبلدية أوضح اللبس الحاصل في نتائج طلبة الشهادة الإعدادية للدور الأول من العام الدراسي 2019-2020، مفيدا بأن سبب المشكلة هو عدم رصد درجات أعمال الفترة الثانية، وأنه لا توجد أي مشكلة فنية أخرى في ذلك الخصوص.

وأضاف أن ما حدث ليس له أي تأثير من حيث النجاح أو الرسوب لأي طالب، علما أن وزير التعليم فوزي بومريز تابع الأمر شخصيا.

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