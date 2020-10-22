«الثني» يناقش مع «الحويج» سبل تعزيز مخرجات مؤتمر «سرت الثاني»

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اجتماعا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.
واطلع رئيس مجلس الوزراء، على آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي بمعهد الدراسات الدبلوماسية، والذي أعلن الوزير أنه سيبدأ في الأول من نوفمبر القادم.
الجدير بالذكر أنه منذ أكثر من خمسين عاما لأول مرة يتأسس فيها هذا المعهد في مدينة بنغازي.
كما اطلع رئيس مجلس الوزراء، على مخرجات مؤتمر «سرت الثاني» الذي عقد في 17 من أكتوبر الماضي، والذي صدر عنه ميثاق سرت الثاني.
وناقش الاجتماع، أوضاع التزامات السفارات والقنصليات التابعة للحكومة الليبية في الخارج.
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