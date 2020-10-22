«الثني» يناقش مع «الحويج» سبل تعزيز مخرجات مؤتمر «سرت الثاني»

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اجتماعا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

واطلع رئيس مجلس الوزراء، على آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي بمعهد الدراسات الدبلوماسية، والذي أعلن الوزير أنه سيبدأ في الأول من نوفمبر القادم.

الجدير بالذكر أنه منذ أكثر من خمسين عاما لأول مرة يتأسس فيها هذا المعهد في مدينة بنغازي.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء، على مخرجات مؤتمر «سرت الثاني» الذي عقد في 17 من أكتوبر الماضي، والذي صدر عنه ميثاق سرت الثاني.

وناقش الاجتماع، أوضاع التزامات السفارات والقنصليات التابعة للحكومة الليبية في الخارج.