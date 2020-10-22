الثني يصدر توجيهات بشأن حفظ الأمن في بنغازي

وجه الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس خلال لقائه وزير الداخلية إبراهيم بوشناف بضرورة رفع الأداء الأمني في مختلف مناطق سيطرة الحكومة الليبية خاصة في مدينة بنغازي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني شدد خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات الأمنية والتعاون فيما بينها، وذلك لضبط الأمن ومنع حدوث أية خروقات.

من جانبه أكد بوشناف أن الوزارة تعمل ضمن اختصاصاتها، وتقوم برصد المخالفين والتعامل معهم وتحيلهم للنيابة العامة.