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استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تقدم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة مصراتة، باستقالة جماعية من الجماعة، معتبرين أن فرعها بالمدينة منحل.

وقال المستقيلون في بيان، صدر في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، إن قرار الاستقالة جاء حتى لا يكونوا «شماعة يعلق عليها مشروع مصادر حرية هذا الشعب وإخماد ثورته وسجن إرادته، واستجابة لنصح الغيورين على مصلحة الوطن، وقناعة بهذا المسار».

وأضاف البيان أن جماعة الإخوان قامت بمراجعات منذ العام 2015 بشأن مستقبل التنظيم «وبناء على ذلك قررت الجماعة إحداث تغيير في وجودها يغّلب المصلحة العليا للوطن والمواطن»، مشيرة إلى اتخاذ فرع مصراتة قرار الاستقالة منفردا «بسبب مماطلة قيادة الجماعة» في تنفيذ تلك المراجعات.

– استقالة جماعية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الزاوية وحل فرع التنظيم بالمدينة
– بالفيديو: خالد المشري يعلن استقالته وانسحابه من جماعة الإخوان المسلمين

وفي 13 أغسطس الماضي، أعلن أعضاء الجماعة بمدينة الزاوية استقالتهم الجماعية أيضا، معتبرين أن فرعها بالمدينة منحل، وذلك «استجابة لنداء الكثير من المخلصين من أبناء الوطن بشأن عدم ترك فرصة لمن يتربص بالشعب الذي أراد الحرية وإقامة دولة مدنية»، حسب بيانهم.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في 26 يناير 2019، «استقالته وانسحابه» من جماعة الإخوان المسلمين، «انطلاقًا من المقتضيات الوطنية، الفكرية والسياسية، ومن باب الصدع بالقناعة، والوضوح مع المواطن الليبي»، مشيرًا إلى أنه مستمر في «العمل السياسي والحزبي».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • قديمة العبوا غيرها فالتوبة عن الفكر الاخوانى الضال له طريق اخر واضح برفض الفكر المخالف للثوابت الاسلامية والذى يعتمد على الفكر الصهيونى من كذب وضلال للوصول للسلطة باى ثمن حتى لو تحالفوا مع الشيطان .
    وكنت اتمنى ان يكون البيان واضحا على النحو التالى :-
    تبنا الى الله والغينا بيعتنا لمرشد الاخوان وعزمنا على اصلاح ماافسدنا بان يكون عملنا خالصا لوجه الله والابتعاد عن اى عمل سياسى يفرق ابناء الشعب الليبى وندمنا على نشر الكراهية والفتنة والكذب ونعيد المال الحرام الذى كسبناه بالباطل الى الشعب الليبى والله الموفق !!!

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  • .مِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ (8) يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُونَ (11) أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡمُفۡسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشۡعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمۡ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤۡمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُۗ أَلَآ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَٰكِن لَّا يَعۡلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ (14) ٱللَّهُ يَسۡتَهۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمُدُّهُمۡ فِي طُغۡيَٰنِهِمۡ يَعۡمَهُونَ (15) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ (16)

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  • بعد ايش..بعد ماخربتوا ليبيا وافرغتم خزينتها وسرقتم ونهبتم اموالها وحولتوها الي بنوك في الخارج..اتمني ان اجد فائدة واحدة قام بها تنظيمكم المشبوه تعود بالنفع علي المجتمع…تاريخكم كله مؤامرات وقتل ودسائس والسعي وراء السلطة ومداهنة الحاكم ومحاولة السيطرة علي مفاصل الدولة نعم هذا هو تاريخكم والان تريدوا ان تضحكوا علي الليبيين كعادتكم باعلانكم حل تنظيمكم…الشجرة الخبيثة لايكتفي باقتلاع جذورها من التربة ولكن يجب صب النافطة علي الجذور حتى لاينبتوا من جديد وهذا مايجب ان يعامل تنظيمكم المشبوه الذى دمر العالم العربي والاسلامي بهرطقاته وخزعبلاته.

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