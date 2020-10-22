تنظيم ورشة عمل للمسعفين الصحيين داخل مدارس بلدية خليج السدرة 

نظم مكتب التربية والتعليم ببلدية خليج السدرة أمس، ورشة عمل تحت عنوان “طرق التعامل مع التلاميذ”، وذلك في حال استمرار جائحة كورونا عند بداية العام الدراسي، بالتعاون مع مكتب الخدمات الصحية بالبلدية.

حيث استهدفت الدورة 62 مسعفة من جميع المدارس بالمنطقة، وتم خلال الورشة التأكيد على الدور الفعال للمسعف داخل المؤسسات التعليمية وخاصة في ظل الجائحة، وتم إعطاء نصائح وتعليمات من بعض الأطباء المشاركين.

وفتح باب النقاش والاستفسار عن بعض المعلومات التي تخص كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها إن وجدت، وفي الختام تم التأكيد على المسعفات بضرورة الاستعداد للعام الدراسي والعمل أيضا بكل مهنية مع أي طارئ.

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