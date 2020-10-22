اعلامي مغربي يعلق على اختطاف محمد بعيو

كتب الاعلامي عبد النبي الشراط ، تدوينة على موقع الفيس بوك، تحت عنوان ليبيا تحن للزعيم القذافي وميليشيات الإخوان المسلمين تنقلب على حكومتها..، وذلك تعليقا على اختطاف ميليشيا تطلق على نفسها (ثوار طرابلس)، لرئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو وذلك على خلفية مطالبته (الحكومة) بإزالة شعار ميليشيات بركان الغضب المثبت على شاشات القنوات التلفزيونية التابعة لحكومة السراج.

وقال الشراط بان بعيو كان ق د تلقى تهديدا من أحد أمراء ميليشيات طرابلس قبل اختطافه بيوم واحد كما أن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام كان بدوره كتب تدوينة سريعة على حسابه في تويتر يشعر خلالها أجهزة الأمن بأن منزله محاصر، لكن بلا جدوى.

أمير ميليشيا طرابلس أعلن فيما يشبه مؤتمرا صحفيا أذيع عبر وسائل الإعلام، أنه تم القبض على محمد بعيو متهما إياه بأنه ليس من الثوار ولم يسبق له أن قدم شيئا للثورة، حاثا حكومة السراج على إبعاده من رئاسة المؤسسة الليبية للإعلام فورا.

وأشار مدير دار الوطن ،بأن هذا الحادث خلف استنكارا واسعا في صفوف كافة المهتمين بحرية الصحافة والإعلام في دولة كانت إلى عهد قريب تسمى (الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى) وكان يقودها الزعيم الراحل معمر القذافي الذي عرف عهده بالأمن والأمان لكل الليبيين، حتى أن الإجرام كاد ينعدم في تلك الدولة الغائبة الآن.

وأضاف “بدلا من “ديكتاتورية” القذافي التي كانت توفر الأمن لليبيين، باتت هذه الدولة تخضع لديكتاتورية عشرات المليشيات الإرهابية والقمعية التي تريد كل منها أن تحكم بطريقتها الخاصة، ضدا على القانون والمواثيق الدولية التي تضمن في حدها الأدنى حرية الإعلام والصحافة، وباتت ليبيا في عهد ما يسمى زورا بعهد الثورة، باتت تخضع لسلطة الإرهاب الذي تسعى جماعة الإخوان المسلمين عبر ميليشياتها إلى حكم البلد بالحديد والنار، بينما أصبح الليبيون يحنون إلى عهد الزعيم القذافي الذي اغتيل بطريقة همجية بربرية من طرف عصابات إجرامية استغلت الوضع وأصبحت تقرر في مصير الليبيين”.

وذكر الشراط مراحل اختطاف محمد بعيو ومواقف الاطراف الدولية بخصوص موضوعة ودعوات قبيلته قائلا: “فقد استنكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هذا السلوك الإرهابي الخارج عن القانون وطالبت البعثة باحترام سيادة القانون وحرية التعبير.

وعلى صعيد ذي صلة أفاد النائب العام أن السيد بعيو لم تصدر بشأنه أية مذكرة اعتقال ولا هو مطلوب للعدالة.

بدورها قبيلة أولاد بعيو التي ينتمي إليها رئيس المؤسسة الليبية للإعلام المختطف، حذرت من المساس به أو تعريض حياته وحياة أبنائه للخطر، وأعلنت القبيلة أنها ستتخذ كل ما يلزم من أجل تحرير أحد أبنائها المختطف خارج سياق القانون، بينما إلتزم وزير الداخلية في حكومة السراج الصمت المطبق ولم يدلي بأي تصريح في الموضوع”.

وخلص عبد النبي الى كون ” متتبعون لمجريات الأحداث في ليبيا، يرون أن الجماعات الإرهابية مسنودة من جماعة الإخوان المسلمين تسعى بكل السبل والوسائل غير المشروعة للسيطرة على ليبيا وحكم مواطنيها طبقا لرؤيتها المتخلفة، وذلك بالرغم من إعلان هذه الجماعة القبول بالدولة المدنية”.

وبخصوص التدخل الاجنبي في ليبيا، سرد الشراط الموقف المصري، “اذ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وجوب خروج جميع الميليشيات الأجنبية والمرتزقة من كافة تراب ليبيا بمن في ذلك الجيش التركي الذي أصبح يحتل ليبيا رسميا، فيما استنكرت قناة ليبيا الحدث التابعة للقائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر هذا الحادث الإجرامي خلال نشرتها لظهيرة هذا اليوم (٢٢/١٠/٢٠٢٠)”

وأعتبر ” إن اختطاف شخص مهما كانت صفته بهذه الطريقة الإرهابية أمام مرآى ومسمع من حكومة تدعي أنها تحكم، يعتبر جريمة بكل المقاييس وعلى الإعلاميين في جميع أنحاء العالم وخصوصا عالمنا العربي التحرك من أجل إطلاق سراح محمد بعيو الذي عبر عن رأيه في موضوع مهني صرف يقضي بإزالة شعار ميليشيا بركان الغضب من وسائل الإعلام واستبداله بشعار السلام.

وختم بعبارة الحرية لمحمد بعيو.