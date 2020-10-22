خارجية اليابان: ندعم العملية السياسية في ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الياباني إيئتشيرو واشيو اليوم الخميس خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الليبية لدى اليابان أحمد النائلي أن تحقيق الاستقرار في ليبيا أمر ضروري وهام من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعلى دعم بلاده للعملية السياسية بقيادة وإشراف الأمم المتحدة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانب الياباني تطرق إلى المساعدات التي تقدمها اليابان عبر المنظمات الدولية في إطار تدابير مكافحة جائحة كورونا،

من جانبه ثمن القائم بأعمال السفارة الليبية المساعدات اليابانية في إطار مكافحة جائحة كورونا، ودعم اليابان لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات في ليبيا، كما أطلع النائلي نائب الوزير على الوضع الراهن في ليبيا والأوضاع التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة.

وأعرب الجانبان عن عزمهما تطوير العلاقات الثنائية بينهما.