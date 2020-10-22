«الثني» يناقش مع «بوشناف» آليات رفع الأداء الأمني ومنع حدوث أية خروقات

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، سير عمل وزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وشدد “الثني” على ضرورة رفع الأداء الأمني في مختلف مناطق سيطرة الحكومة الليبية خاصة في مدينة بنغازي.

ولفت إلى ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات الأمنية والتعاون في ما بينهاض، وذلك لضبط الأمن ومنع حدوث أية خروقات.

من جهته، أكد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، أن الوزارة تعمل ضمن اختصاصاتها، وتقوم برصد المخالفين والتعامل معهم وتحيلهم للنيابة العامة.