«الثني» يناقش مع «بوشناف» آليات رفع الأداء الأمني ومنع حدوث أية خروقات

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، سير عمل وزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.
وشدد “الثني” على ضرورة رفع الأداء الأمني في مختلف مناطق سيطرة الحكومة الليبية خاصة في مدينة بنغازي.
ولفت إلى ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات الأمنية والتعاون في ما بينهاض، وذلك لضبط الأمن ومنع حدوث أية خروقات.
من جهته، أكد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، أن الوزارة تعمل ضمن اختصاصاتها، وتقوم برصد المخالفين والتعامل معهم وتحيلهم للنيابة العامة.
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