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الثني يبحث أوضاع السفارات والقنصليات الليبية بالخارج

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس اجتماعا مع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث أوضاع التزامات السفارات والقنصليات التابعة للحكومة الليبية في الخارج.

واطلع الثني خلال الاجتماع على آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي بمعهد الدراسات الدبلوماسية الذي جرى تأسيسه في مدينة بنغازي لأول مرة منذ 50 عاما، وأعلن الوزير أنه سيبدأ عمله في الأول من نوفمبر القادم. 

كما اطلع الثني على مخرجات مؤتمر سرت الثاني الذي عقد في 17 أكتوبر الجاري والذي صدر عنه ميثاق سرت الثاني.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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