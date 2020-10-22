الثني يبحث أوضاع السفارات والقنصليات الليبية بالخارج

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس اجتماعا مع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث أوضاع التزامات السفارات والقنصليات التابعة للحكومة الليبية في الخارج.
واطلع الثني خلال الاجتماع على آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي بمعهد الدراسات الدبلوماسية الذي جرى تأسيسه في مدينة بنغازي لأول مرة منذ 50 عاما، وأعلن الوزير أنه سيبدأ عمله في الأول من نوفمبر القادم.
كما اطلع الثني على مخرجات مؤتمر سرت الثاني الذي عقد في 17 أكتوبر الجاري والذي صدر عنه ميثاق سرت الثاني.
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