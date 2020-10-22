كورونا يصيب مدير إدارة المستشفيات بـ”الصحة الليبية”

أصيب مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، إسماعيل العيضة، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت إدارة مستشفى الهواري العام في بنغازي، اليوم الخميس.

وتمنت الإدارة ممثلة بالمدير العام للمستشفى الدكتور عبدالرحمن يوسف، عبر صفحة المستشفى في “فيسبوك”، الشفاء التام والعاجل للعيضة.

ووفق التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، الذي أصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، فقد سجلت بنغازي 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين 93 عينة استلمها مختبر مركز بنغازي الطبي.

وبشكل عام، سجلت ليبيا، الخميس، 995 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي 52620 حالة، منها 22795 حالة نشطة، و29057 متعافيا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 768 حالة.

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