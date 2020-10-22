قرار يقضي بتنسيب العاملين بالشركات المتعثرة إلى مراقبات الاقتصاد

بعد عدة مباحثات بين وزير الاقتصاد منير عصر ورئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا نرمين الشريف، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار، صدر قرار من قبل الوزارة يقضي بتنسيب العاملين بالشركات المتعثرة إلى مراقبات الاقتصاد، استكمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33.

والذي من ضمن بنوده تنسيب العاملين للوزارة وتصنيفهم حسب الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تحديد مخصصاتهم الشهرية لإدراجهم في التفويض المالي وإحالته للمالية، مع الأخذ في الاعتبار المرتبات المتأخرة، هذا وشمل القرار كلا من شركة بنغازي للصناعات الجلدية والشركة الوطنية للصناعات الغذائية ومصنع بنغازي للغزل والنسيج، وغيرها من الشركات والمصانع.

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